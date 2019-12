Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino da San Silvestro fino all’Epifania, 6 Gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 6 Gennaio 2020. Oggi al Nord: cielo generalmente sereno con velature in transito; isolati annuvolamenti più compatti potranno interessare la Liguria; locali foschie dense o banchi nebbia nella Pianura Padana e nelle pianure venete si dissolveranno nel corso della mattinata per poi intensificarsi di nuovo dopo il tramonto. Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato salvo il veloce transito di nubi medio-alte sulle regioni peninsulari; qualche locale annuvolamento più compatto sulla Sardegna. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sud-orientale con possibili residui piovaschi in miglioramento pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

