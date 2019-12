Premier League: quale è il record di Zaha nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Zaha è tra le ali più talentuose e caratteristiche della Premier League. Una statistica in particolare fotografa il giocatore Sempre obiettivo delle big, Zaha alla fine di ogni mercato rimane al Crystal Palace. L’ala ivoriana è uno dei massimi dribblatori d’Europa. Il Palace si affida alla sua creatività, visto che Zaha dà costantemente superiorità numerica. Le statistiche sono chiare. Nel 2019, Zaha è il giocatore che in Premier League per più volte ha saltato un uomo. Ben 166 volte. E’ numero che certifica le qualità del giocatore, vedremo quanto a lungo resterà al Crystal Palace. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

