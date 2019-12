Potrebbe non avere il notch il prossimo iPhone 12: ecco il brevetto (Di martedì 31 dicembre 2019) Il notch vi ha stancato e gradireste che scomparisse su iPhone 12? Come riportato da 'letsgodigital.org', ci ha pensato il Japan Patent Office ad alimentare le speranze degli utenti, riferendosi ad un melafonino full-screen, anche se i bordi non sarebbero così ridotti come il termine suggerirebbe. Il design si riallaccerebbe all'interfaccia utente, e non al form-factor del corpo macchina. Potrebbe anche darsi la mela stia semplicemente testando la soluzione, e che alla fine si torni al notch, abbandonando l'idea di un sistema più discreto. Le immagini riprese dalla fonte di cui sopra ci mostrano dispositivo da cui non è possibile scorgere sensori per le impronte digitali o fotocamere, ma solo l'altoparlante anteriore, i pulsanti laterali e quella porzione che fuoriesce dalla scocca della fotocamera posteriore (seppur il retro non risulti per nulla visibile dalle immagini). Non ... Leggi la notizia su optimaitalia

