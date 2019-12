Potenza: cosa vedere, dove si trova e luoghi da visitare (Di martedì 31 dicembre 2019) Potenza: cosa vedere, dove si trova e luoghi da visitare Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al capoluogo lucano ospitare L’anno che verrà, celebre programma di intrattenimento condotto da Amadeus. Potenza, città ricca di arte, storia e affascinanti luoghi naturalistici, è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze natalizie, in attesa del nuovo anno. La città si estende ai piedi del Monte Vulture, un vulcano spento al quale le terre circostanti devono la loro fertilità. Qui nascono infatti numerose coltivazioni, tra cui castegni e viti, dalle quali nasce il celebre vino rosso dal retrogusto forte, l’Aglianico del Vulture. I paesi limitrofi, tra cui Melfi, sono inoltre noti per le sorgenti naturali di acqua minerale. Messaggio Presidente della Repubblica: orario, diretta tv e argomenti Potenza: cosa vedere, i luoghi storici e culturali del ... Leggi la notizia su termometropolitico

