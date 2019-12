Ponte Morandi, incendio nel nuovo cantiere (Di martedì 31 dicembre 2019) Questa notte è scoppiato un incendio nel cantiere per la ricostruzione del nuovo Ponte di Genova. A prendere fuoco è stato del materiale dentro la pila 13 del nuovo Ponte. Non ci sarebbero feriti. A fuoco il cantiere del Ponte Morandi Stando alle prime notizie di Vigili del fuoco e Polizia. L’incendio avrebbe avuto origine da un flessibile usato da un operaio: una scintilla partita dal mezzo avrebbe raggiunto del polistirolo che avrebbe quindi preso fuoco. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno usato un’autoscala per raggiungere l’origine del rogo e domarlo. Le fiamme sarebbero ora sotto controllo. Ansa riporta che questo rogo causerà un ritardo ulteriore nei lavori di ricostruzione del Ponte. Infatti, nelle scorse settimane, Marco Bucci aveva annunciato un ritardo nei lavori di un mese e mezzo circa. L'articolo Ponte Morandi, incendio nel nuovo cantiere proviene da The Social ... Leggi la notizia su thesocialpost

Mov5Stelle : 43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che #Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… - Mov5Stelle : 'È Natale, ma vi invito a leggere la lettera dei parenti delle 43 persone che hanno perso la vita su quel maledetto… - TutteLeNotizie : Ponte Morandi, incendio nel cantiere del nuovo viadotto. A fuoco la pila numero 13 -