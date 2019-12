Ponte Morandi incendio nel cantiere oggi: causerà nuovi ritardi alla ricostruzione (Di martedì 31 dicembre 2019) Ponte Morandi incendio nel cantiere oggi, 31 dicembre 2019. Non c’è pace per le autostrade in Liguria. Dopo il crollo di calcinacci dal soffitto di una galleria della A26 a Voltri, questa mattina all’alba è divampato un rogo nel cantiere del nuovo Ponte Morandi. Le fiamme hanno avviluppato il cantiere in prossimità della pila 13 e sono state rapidamente spente. L’accaduto è ancora da ricostruire. In questi minuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Genova sono impegnate nei rilievi per comprendere le cause del rogo. Ponte Morandi incendio nel cantiere: nessun ferito La tv locale Primo Canale riferisce che l’incendio non ha causato feriti. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere partite dalle scintille dovute ad un flessibile ma sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica che ha generato l’incendio. I vigili del fuoco hanno usato ... Leggi la notizia su urbanpost

Mov5Stelle : 43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che #Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, incendio all’alba nel cantiere del nuovo viadotto - Mov5Stelle : 'È Natale, ma vi invito a leggere la lettera dei parenti delle 43 persone che hanno perso la vita su quel maledetto… -