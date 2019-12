Ponte Morandi, incendio nel cantiere del nuovo viadotto. A fuoco la pila numero 13 (Di martedì 31 dicembre 2019) Un incendio è divampato all’alba nel cantiere per il nuovo Ponte di Genova: a fuoco le impalcature della pila numero 13. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco e della Polizia, il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto del polistirolo. I pompieri, subito intervenuti sul posto, hanno usato l’autoscala per raggiungere l’origine dell’incendio, adesso sotto controllo. Non ci sono feriti: per precauzione, la polizia municipale aveva chiuso via Fillak in entrambe le direzioni, riaperta poco fa. La società Austostrade per l’Italia è attesa oggi alle ore 10 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, convocata d’urgenza ieri sera dopo il crollo in una galleria lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce: una parte del soffitto della galleria Bertè tra Masone e Ovada si è staccato nel poco prima delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

