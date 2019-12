Ponte Morandi | grosso incendio nel cantiere del nuovo viadotto | intervengono i vigili del

Genova - incendio nel cantiere dell’ex Ponte Morandi : fiamme avvolgono un pilastro : Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’intera pila. Al momento non si registrano feriti. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dalla ...

Genova - incendio nel cantiere del Ponte Morandi : a fuoco una parte del nuovo viadotto : l rogo ha interessato l'interno di una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak: stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, si tratta di materiale all'interno della pila 13. Potrebbe essersi trattato di un errore umano, visto che erano in corso le lavorazioni.

Ponte Morandi - il processo non prima di un anno : Non saranno tempi brevi quelli per il processo agli indagati per il crollo del Ponte Morandi. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, si arriverà almeno ai primi mesi del 2021, ovvero tra un anno. E' ancora in corso l'incidente probatorio per verificare lo stato di degrado del viadotto. L'udienza, inizialmente fissata per metà dicembre, è stata rinviata al 22 aprile per dare modo ai periti nominati dal gip di concludere le ...

Ponte Morandi : botta e risposta fra Toti e il sottosegretario Traversi : Mentre si cerca di rimediare ai disagi patiti dai genovesi per il crollo del Ponte Morandi, la politica non trova di meglio da fare che leticare fra opposte fazioni, e il là viene da un esponente grillino del governo giallorosso

Ponte Morandi : varato quinto impalcato - definita sagoma nuova opera (2) : (Adnkronos) – Per il Ponte urbano che attraversa la zona della Val Polcevera, in parallelo ai lavori, continuano e si intensificano le attività di Spazio Ponte, punto di incontro e informazione dedicato all'opera e aperto alla cittadinanza, per saperne di più sulle caratteristiche tecniche del viadotto e misurarsi con ricostruzioni digitali dell'infrastruttura, esercitarsi nei laboratori, immergersi nel cantiere seguendo ...

Effetto Ponte Morandi : ponteggi per sostegno e sopralluoghi di strade e viadotti aumentati del 433% nel 2019 : Nel 2017 i Ponteggi realizzati su viadotti, prevalentemente per operazioni di risanamento superficiale del calcestruzzo, erano stati 15. L'anno dopo il numero è schizzato a 50 per salire a 65 nel 2019 (+ 433% rispetto al 2017), con la differenza che molti degli allestimenti negli ultimi 15 mesi hanno avuto scopi ben più sostanziali di una manutenzione ordinaria. Si tratta dell' "Effetto Ponte Morandi" su Euroedile, società dei ...

Crollo Ponte Morandi : "Viadotto pronto entro fine maggio" (Video) : Il nuovo viadotto sul Polcevera, potrebbe essere già operativo entro la fine di maggio 2020. Cinque mesi per vedere l'opera peronta e funzionale, per risparmiare i tanti disagi che oggi assillano gli automobilisti di passaggio per Genova. Il Sindaco di Genova che è anche il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci, dopo un sopralluogo sul cantiere ha affermato: "Il ponte finito dipende dai sistemi ...

Ponte Morandi - i residenti mostrano il cantiere : "Lavori per il nuovo viadotto avanti giorno e notte. Timori? Che l'area venga abbandonata" : Non è tanto il ritardo rispetto alle prime dichiarazioni del sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che fissavano ottimisticamente per la fine del 2019 il termine dei lavori, a preoccupare i residenti dei palazzi ai margini dell'area del maxi-cantiere per la ricostruzione di Ponte Morandi. "Il ritardo lo davamo per scontato, chiunque a Genova è abituato a fare lo scarto tra la propaganda elettorale continua e la realtà, e ...

Ponte Morandi - Bucci annuncia : "Prima auto sul nuovo viadotto a metà-fine maggio". Toti : "Chi rema contro fa dispetto all'Italia" : "Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo il Ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la costruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, durante un sopralluogo al cantiere col presidente della ...