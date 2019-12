Ponte di Genova | grosso incendio nel cantiere del nuovo viadotto

Genova - incendio nel cantiere dell’ex Ponte Morandi : fiamme avvolgono un pilastro : Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’intera pila. Al momento non si registrano feriti. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dalla ...

Ponte Genova - fiamme cantiere viadotto : 7.40 Un grosso incendio è scoppiato nel cantiere del nuovo Ponte sul Polcevera, a Genova. Il rogo interessa l'interno di una delle nuove pile sul lato est, vicino a via Fillak. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco. Via Fillak è stata chiusa al traffico in via precauzionale. Secondo indiscrezioni, all'origine del rogo potrebbe esserci l'errore umano, considerato che quando è divampato l'incendio erano in corso lavori.

Ponte Genova - proseguono lavori di ricostruzione | Varato quinto impalcato : proseguono i lavori di ricostruzione del Ponte di Genova sul Polcevera. Varato il quinto impalcato del nuovo viadotto. Il sindaco Marco Bucci aveva assicurato: “Rispetteremo le tempistiche” proseguono spediti e senza sosta i lavori di ricostruzione del Ponte di Genova, così come assicurato dall’amministrazione comunale del sindaco Rossi. E’ stato infatti Varato il quinto impalcato, […] L'articolo Ponte Genova, ...

Ponte Genova - definita sagoma nuova opera : Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Con 250 metri totali di impalcato si definisce la sagoma del nuovo Ponte di Genova. E’ stato infatti varato oggi, riferisce Salini Impregilo, il quinto impalcato che porta a 200 metri la lunghezza del viadotto a Ponente, tratto che si aggiunge ai primi 50 metri varati a Levante negli scorsi giorni. “I lavori procedono a pieno ritmo, anche durante le festività natalizie, per la joint venture ...

Ponte Genova : sindaco Bucci - speriamo di inaugurarlo entro fine maggio 2020 : Dall’ultima revisione del piano di progetto - ha proseguito - tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati a fine gennaio, cosa che consentirà a metà marzo di vedere il Ponte completo con tutte le infrastrutture di acciaio sopra, anticipa Bucci

Genova - il sindaco Matteo Bucci : “A maggio le auto sul nuovo Ponte” : In mattinata sopralluogo nel cantiere di ricostruzione del viadotto sul Polcevera che sostituirà il ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018

Ponte Morandi - l’annuncio del sindaco di Genova : «Prime auto circoleranno già a maggio» – Il video : Il sindaco di Genova ha assicurato che a maggio si potrà vedere la prima auto circolare sul nuovo Ponte: «Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo il Ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina», ha detto Marco Bucci durante un sopralluogo al cantiere per la costruzione ...

Genova - Bucci annuncia : "A maggio le auto sul nuovo Ponte" : Già a partire dal prossimo maggio le prime auto potranno iniziare a circolare sul nuovo viadotto sul Polcevera a Genova. Ne è sicuro il sindaco di Genova e commissario commissario per la costruzione del viadotto, Marco Bucci, che questa mattina insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del viadotto.Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di ...

Genova - Bucci : il nuovo Ponte “finito entro maggio” : “Il ponte finito dipende dai sistemi di collaudo, ma contiamo che si possa inaugurare entro la fine di maggio, anche se non è escluso si possa fare qualcosa di più“: lo ha affermato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, a margine di un sopralluogo in cantiere. “Quello che più ci interessa è avere il ponte finito a metà marzo, per avviare i lavori di pavimentazione ...