Pokémon GO guarda al 2020: tutte le novità per festeggiare il nuovo anno (Di martedì 31 dicembre 2019) Non poteva di certo mancare il fenomeno Pokémon GO tra i videogiochi "pizzicati" a festeggiare l'anno in arrivo. Dopo gli eventi dedicati al Natale 2019, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno infatti intenzione di rendere l'ingresso al 2020 davvero speciale per tutti gli Allenatori ancora impegnati sull'applicazione in realtà aumentata dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo. E lo faranno naturalmente con attività e sorprese mai viste prima, che punteranno ad arricchire l'esperienza di gioco proprio dal mese di gennaio 2020, atteso fra pochissime ore. Le novità del 2020 per Pokémon GO Attraverso i propri canali social e il sito ufficiale di Pokémon GO, Niantic ha quindi snocciolato tutte le novità in arrivo subito dopo Capodanno. Prima di tutto, sappiamo che continuerà la lotta contro il malvagio Team GO Rocket, con il mese di gennaio a mettere sul piatto una ... Leggi la notizia su optimaitalia

