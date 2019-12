Pogba Juventus, colpo di scena: le dichiarazioni di Raiola cambiano il futuro del francese! (Di martedì 31 dicembre 2019) Pogba Juventus- I bianconeri continuano ad inseguire molto attentamente la pista che porterebbe al clamoroso ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista è un chiaro obiettivo bianconero, ma difficilmente Paratici riuscirà ad affondare il colpo già in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Intervistato ai microfoni di “Sky Sport Inghilterra“, Mino Raiola, procuratore del giocatore, ha praticamente spiazzato tutti anticipando la conferma al Manchester United del centrocampista francese. Pogba Juventus, il centrocampista francese resta in Inghilterra Mino Raiola ha ammesso: “Paul ha sempre rispettato il Manchester United proprio come il Manchester United ha sempre rispettato Paul. L’unico che può parlare per lo United e per Paul è Solskjaer, lui può farlo sui giornali e in conferenza stampa. Io mi attengo a ciò che dice”. Leggi ... Leggi la notizia su juvedipendenza

