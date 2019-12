Plastic tax: cos'è, come funziona e chi la paga (Di martedì 31 dicembre 2019) Al via nel 2020 la Plastic tax che – dopo aver fatto parlare molto di sé – è inserita nella Legge di Bilancio, seppure rivista rispetto alle ipotesi iniziali: la modifica approvata prevede il differimento di sei mesi e quindi entra in vigore a partire da luglio 2020 e la riduzione a 45 centesimi al chilo per materia Plastica. Si chiama imposta sul consumo Macsi (acronimo di manufatti con singolo impiego). Plastic tax, chi la paga A dover pagare l’imposta Macsi sarà chi produce, acquista o importa questo tipo di prodotto. Pagheranno la tassa: il fabbricante nel territorio nazionale italiano di prodotti imponibili Macsi; il soggetto che acquista i Macsi o chi li cede qualora i prodotti provenienti da un Paese dell’Unione Europea siano acquistati da un consumatore privato; l’importatore di prodotti Macsi da Paesi terzi. I 45 centesimi al ... Leggi la notizia su gqitalia

