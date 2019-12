Piombino, il sindaco di Fratelli d'Italia "licenzia" il sindaco del Pd, dipendente comunale in prova: è polemica (Di martedì 31 dicembre 2019) "Troppe assenze, anche se giustificate" fa sapere Ferrari. La Cgil attacca: "Vergognoso far passare Giacomo Termine, sindaco di un piccolo paese del Grossetano per un assenteista" Leggi la notizia su repubblica

Piombino - il sindaco di FDI “licenzia” il sindaco del Pd - dipendente comunale in prova : Giacomo Termine, sindaco di di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, è stato licenziato dal Comune di Piombino (Livorno) di cui era dipendente come istruttore direttivo amministrativo dal 31 dicembre 2018. A "cacciare" Termine è stato il primo cittadino di Piombino Francesco Ferrari (FDI).Continua a leggere

Il sindaco di Piombino : "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Una provocazione - non ha fatto niente per la città" : Così Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, ha bocciato la richiesta avanzata in consiglio comunale da Rifondazione comunista. Il primo cittadino di Pisa Michele Conti (Lega): "Noi intenzionati a darle il riconoscimento"

