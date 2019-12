Pingu in città: la nuova serie stasera su Cartoonito! (Di martedì 31 dicembre 2019) Pingu in città: la nuova serie disegnata in 3D arriva da stasera su Cartoonito a partire dalle ore 18:00 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno! Cartoonito si prepara a festeggiare il Capodanno 2019 con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, con tanti show in Prima TV assoluta e una selezione dei programmi più amati: oggi arriva Pingu in città, la nuovissima serie con protagonista il Pinguino più famoso e simpatico di sempre, in programma tutti i giorni alle ore 18.00. Conosciuto in tutto il mondo e adorato da grandi e piccini, Pingu approda sul canale con una nuova e divertente serie in grafica 3D che replica alla perfezione la tecnica originale della CLAYMATION (plastilina in stop-motion). Dal piccolo villaggio in cui viveva, Pingu ... Leggi la notizia su movieplayer

