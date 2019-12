Pierfrancesco Favino e Francesco Totti in vacanza insieme: le FOTO (Di martedì 31 dicembre 2019) Vacanze extralusso per PierFrancesco Favino e Francesco Totti. Le due star stanno trascorrendo dei giorni di relax alle Maldive, all’interno di un lussuoso, assieme alle rispettive famiglie. E danno l’idea di divertirsi molto assieme: nelle ultime ore l’attore romano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di stories nelle quali i due sono ritratti assieme, mentre si dedicano a una partita di beach volley. L’amicizia tra PierFrancesco Favino e Francesco Totti Che PieFrancesco Favino e Francesco Totti siano molto legati lo dimostrano non solo le FOTO pubblicate dall’attore che ritraggono i due impegnati in una entusiasmante partita di beach volley. Il 28 maggio 2017, in occasione dell’ultima partita del calciatore (con la quale ha dato non solo l’addio alla sua squadra, ma anche al calcio), Favino, che della Roma è sempre stato tifosissimo, gli ha scritto una poesia. ... Leggi la notizia su velvetgossip

