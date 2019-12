Per gli appassionati di calcio in arrivo la calza di Cristiano Ronaldo (Di martedì 31 dicembre 2019) I tifosi della Juve e non solo, affascinati dalle prodezze calcistiche di Cristiano Ronaldo possono rendere più dolce la... Leggi la notizia su today

matteosalvinimi : ?????? Alla fine si è scoperto: gli 800.000 chilometri in 5 anni li aveva fatti volando ? in giro per il mondo (mancav… - borghi_claudio : Il buco è più grande. E il bail in lo rende sempre più grande. E di quelli che dovevano gestire la situazione vigil… - civati : Gli ultimi giorni dell’anno: che siano anche gli ultimi giorni del rapimento di #SilviaRomano e che il 2020 ci rega… -