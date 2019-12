Pensioni ultima ora: Riforma Fornero “urgente da superare” per Damiano (Di martedì 31 dicembre 2019) Pensioni ultima ora: Riforma Fornero “urgente da superare” per Damiano Pensioni ultima ora – Le ultime settimane hanno ridato vitalità alla discussione intorno alla materia previdenziale. In primis si è ragionato del futuro di Quota 100 e di quelle che potranno essere le mosse del governo circa la volontà di superare la Riforma Fornero. Pensioni ultima ora, gli interventi sul futuro di Quota 100 Proprio il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha fatto sapere che il 2020 potrebbe essere un anno decisivo in tal senso. IN base a quanto annunciato già a partire dal 2020 il governo intende mettersi a lavoro con l’obiettivo di strutturare la prossima Riforma delle Pensioni. Finalità a cui il governo intende lavorare in piena collaborazione con le parti sociali e tutti i soggetti interessati. Rispetto alle azioni da compiere si sono registrati gli interventi ... Leggi la notizia su termometropolitico

Venere781 : RT @pierino1906: Termometro Politico: Pensioni ultima ora: reversibilità e assegno invalidità, i tagli da gennaio. - pierino1906 : Termometro Politico: Pensioni ultima ora: reversibilità e assegno invalidità, i tagli da gennaio.… - baucopaolo : @EugenioCardi I consigli degli altri quali sono? Zingaretti nell'ultima campagna elettorale parlava di pensioni tol… -