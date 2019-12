Pensioni, ecco i tagli 2020 per le vedove (come previsto nel 1995) (Di martedì 31 dicembre 2019) come ogni anno l’Inps spiega le modalità di riduzione delle prestazioni di reversibilità secondo la legge Dini. Ciononostante scattano le polemiche Leggi la notizia su ilsole24ore

RosaFanali : Pensioni di reversibilità, ecco i tagli 2020 per le vedove (come previsto nel 1995) - @sole24ore - chrimip : RT @AdryWebber: Consulta d'oro: 30mila al mese Stipendio da favola,liquidazione a 5 zeri. Immunità totale,pensioni d'oro, auto blu con 2… - ParisiSonia : RT @AdryWebber: Consulta d'oro: 30mila al mese Stipendio da favola,liquidazione a 5 zeri. Immunità totale,pensioni d'oro, auto blu con 2… -