Pecci alla Gazzetta: «Al Napoli mancano le motivazioni più che il regista» (Di martedì 31 dicembre 2019) La Gazzetta dello Sport intervista oggi Eraldo Pecci, considerato il primo vero regista del Napoli che ha giocato nella formazione del secondo anno di Maradona. Parlando dell’arrivo di Lobotka si è espresso in maniera positiva, ma avverte di non sperare che basti un acquisto a cambiare la situazione Lei è stato uno tra i migliori organizzatori di gioco che abbia avuto il nostro calcio. A Napoli, questo è l’argomento più discusso? «Sto leggendo di Lobotka. Si, è un discreto centrocampista, dotato di buona tecnica. Ma non vi aspettate che arrivi lui e tutto tornerà a posto. Uno dei problema del Napoli può anche essere la mancanza del regista, ma non è il problema» Il problema fondamentale del Napoli secondo Pecci non è la mancanza di un regista, ma di motivazioni In che senso, Pecci? «La questione è soprattutto mentale, perché sul piano della qualità, il Napoli non scarseggia. ... Leggi la notizia su ilnapolista

