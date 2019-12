Partinico, commerciante allontanato per stalking e minacce a moglie e figlie (Di martedì 31 dicembre 2019) stalking e maltrattamenti a Partinico nei confronti della moglie e delle due figlie. Per questo i carabinieri di Partinico hanno notificato a un uomo il divieto di avvicinamento all’abitazione. Il marito non si è mai rassegnato alla fine del matrimonio culminata con la separazione coniugale. Per settimane avrebbe ossessionato la ex e le due figlie con minacce continue, anche di morte e maltrattamenti. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Il gip del tribunale di Palermo ha emesso il provvedimento nei confronti di un commerciante partinicese di 44 anni. In virtù della disposizione del giudice, il commerciante accusato di atti persecutori, ossia di pesanti minacce e reiterati maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e delle figlie (una delle quali ancora minorenne), non può più avvicinarsi all’abitazione in cui vivono le presunte vittime di stalking, né comunicare ... Leggi la notizia su direttasicilia

