Paragone verso l’espulsione? «Così il M5s si sta suicidando. O puniscono tutti o vado dagli avvocati» (Di martedì 31 dicembre 2019) «Una cosa è sicura. Io non mi fermerò. Chiederò al collegio dei probiviri il rispetto delle norme. Chiederò di sanzionare chi non è in regola con i rimborsi». Parola di Gianluigi Paragone, il senatore M5s – ed ex direttore del quotidiano leghista La Padania – dissidente e ormai in lotta aperta con il suo partito dopo i voti sulla manovra e sul fondo salva-Stati. «Non potrà finire tutto in maniera macchiettistica», dice in un’intervista oggi a Il Giornale. Il Movimento 5 Stelle non è ancora morto. Per Paragone «muore se lo fai diventare sistema. Il M5s non è sistema, ma oggi vorrebbe diventarlo». I probiviri Gianluigi Paragone racconta di rischiare l’espulsione. Lui che ha sempre rendicontato tutto, come Movimento vuole: «È vero, ho ricevuto la mail che mi notificava il procedimento. Proveniva da un indirizzo che non era neppure certificato. Insieme ... Leggi la notizia su open.online

giuliano4573 : RT @Frances38946619: L’esodo dei grillini verso la Lega firmato Gianluigi Paragone - Frances38946619 : L’esodo dei grillini verso la Lega firmato Gianluigi Paragone - acocukora : RT @lucacampitello: L’esodo dei grillini verso la Lega firmato Gianluigi Paragone -