Papa:Roma non solo corrotta,ma solidale

non è soltanto una città complicata,con corruzione", è anche una città i cui abitanti "credono, sperano e lottano per il bene di tutti". Lo ha dettoFrancesco, celebrando il Te Deum. "Il cuore pulsante" diè costituto dal "popolo dei piccoli e dei poveri". "Dio sceglie loro, li rende solidali,li spinge a costruire ponti,non muri", afferma. Esorta la Chiesa dia "buttarsi nella mischia",così "circola aria nuova,si superano gli steccati". E Dio "non cambia la storia attraverso i potenti,ma a partire dalle periferie".(Di martedì 31 dicembre 2019)