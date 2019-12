Papa Francesco ai funerali dell’amica Maria Grazia Mara alla chiesa di San Giuseppe al Nomentano (Di martedì 31 dicembre 2019) Papa Francesco in forma privata si è recato nella parrocchia di San Giovanni al Nomentano, per dare l'ultimo saluto a una sua amica, la professoressa Maria Grazia Mara, morta ieri, in occasione dei funerali. Il Santo Padre, al termine della messa, ha salutato i presenti alla cerimonia ed è tornato al Vaticano. Leggi la notizia su roma.fanpage

