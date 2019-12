Panicucci di nuovo nel mirino degli haters, Bacini la difende su Instagram (Di martedì 31 dicembre 2019) Per Federica Panicucci è un momento davvero positivo in ambito sentimentale. La conduttrice di Mattino Cinque è da diversi anni felicemente legata a Marco Bacini, l’imprenditore milanese, classe 1976, che le ha ridato il sorriso dopo la fine della lunga relazione con Mario Fargetta. I due, che hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Silvia Toffanin – la dolcissima confessione è andata in onda lo scorso 21 dicembre – sono una coppia molto affiatata, che non ha paura di mostrare, anche su Instagram, il forte sentimento che li unisce. Il succitato social è purtroppo territorio di numerosi haters. Federica Panicucci e Marco Bacini stanno avendo spesso a che fare con loro in questi giorni. Dopo il pesante commento a una foto che li ritrae negli studi di Verissimo in compagnia della Toffanin, lo stesso adagio si è ripetuto con uno scatto che la conduttrice ha ... Leggi la notizia su dilei

AmiciUfficiale : Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per f… - CristinaViolett : RT @AmiciUfficiale: Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per feste… - donno_stefano : RT @AmiciUfficiale: Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per feste… -