Pallavolo femminile, colpo grosso Monza: in arrivo Kathryn Plummer, campionessa Ncaa (Di martedì 31 dicembre 2019) La Saugella Team Monza chiude alla grande il 2019, assicurandosi le prestazioni di Kathryn Plummer, ventunenne schicciatrice americana che ha appena conquistato il titolo Ncaa con la maglia di Stanford. La californiana, che nutre anche una grande passione per il beach volley, sarà a disposizione di Luciano Pedullà a partire dal 7 gennaio 2020, giorno in cui verrà aperta la finestra invernale di mercato. Il sodalizio brianzolo ha chiuso il girone d’andata della Serie A1 al sesto posto e il 29 gennaio sarà in campo nei quarti di finale di Coppa Italia contro le campionesse d’Europa di Novara. Sicuramente Plummer, utilizzabile sia nel ruolo di schiacciatrice che di opposto, potrà essere un rinforzo molto prezioso per la Saugella, come evidenziato anche dal direttore sportivo Claudio Bonati: “Siamo contenti di esserci assicurati una delle più importanti promesse degli ... Leggi la notizia su oasport

