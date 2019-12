Pallanuoto, il Settebello pronto per il 2020: il primo appuntamento è il torneo di Cuneo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ultimo giorno di un 2019 trionfale per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile, laureatasi campione del mondo in Corea del Sud. Il Settebello, però, non vuole fermarsi qui e punta a un 2020 ricco di soddisfazioni, dal momento che ci saranno prima gli Europei e poi soprattutto le Olimpiadi di Tokyo. I ragazzi allenati da Sandro Campagna hanno appena concluso i quattro giorni di allenamento con la Germania presso il centro sportivo del Terdoppio di Novara. Il coach nativo di Siracusa si è detto soddisfatto: “Le 4 gare contro la Germania sono state un banco di prova importante: siamo venuti a Novara per ricomporre il gioco, ritrovare ritmo e meccanismi in acqua. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ora tra pochi giorni ci rimetteremo alla prova nel torneo di Cuneo in un contesto di altissimo livello”. Difatti, il Settebello si ritroverà a Cuneo giovedì in vista del torneo ... Leggi la notizia su oasport

StampaNovara : Dalla Champions al Settebello: Novara scopre la passione per la pallanuoto - OA_Sport : Pallanuoto, il Settebello pronto per il 2020: il primo appuntamento è il torneo di Cuneo - Campioni_cn : Pallanuoto: il Settebello conclude il collegiale a Novara e si prepara per il torneo internazionale di Cuneo -