Pallamano, il Presidente Loria: “Giovani, scuola, regole per far giocare gli italiani: così arriveranno i risultati delle Nazionali” (Di martedì 31 dicembre 2019) Uno sport in cui storicamente l’Italia ha fatto fatica. Una disciplina zavorrata dagli errori del passato, che l’hanno gettata per decenni nel baratro dell’anonimato. Ora, lentamente e con pazienza, la Pallamano ha intrapreso un percorso per acquisire dignità e rispetto nel panorama nazionale ed internazionale. Impossibile attendersi miracoli in tempi brevi: se la qualificazione olimpica resta un traguardo attualmente utopistico, il primo passo sarà strappare un pass per una grande rassegna internazionale, che siano gli Europei o i Mondiali. I risultati delle Nazionali rappresentano tuttavia solo le punte dell’iceberg di un movimento che sta giustamente ripartendo dalla base, investendo sui giovani e riportando la Pallamano nelle scuole, senza dimenticare l’importanza dell’impiantistica per la diffusione di questo sport. Di questo e di tanto altro ... Leggi la notizia su oasport

Rivierapress24 : Pallamano, Abc Bordighera: bilancio della stagione e gli auguri del Presidente Donatella Albano - RivieraSportit : Pallamano: l’Abc Bordighera tra passato e futuro, tempo di bilanci e gli auguri del presidente Donatella Albano -