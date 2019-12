Palermo: sorella ragazzo scomparso nel ’92, ‘sbalordita dal silenzio di chi sa’ (2) (Di martedì 31 dicembre 2019) (Adnkronos) – “Se le persone interessate leggono questo appello – dice ancora Mariagrazia Colletta nel suo messaggio di fine anno – li preghiamo, ancora una volta, di darci notizie sulla scomparsa di mio fratello anche in forma anonima, facendo in modo che si apra un nuovo anno con una consapevolezza, bella o brutta che sia”. “I nostri ringraziamenti vanno a tutte le persone che con noi in questo 2019 ci hanno sostenuto e hanno organizzato eventi tra cui l’avvocato Bonaventura Zizzo che, insieme a noi, sta portando avanti la battaglia giudiziaria per arrivare alla verità su quello che è successo a Salvatore e il presidente dell’associazione ‘Fare per migliorare’ di Francesco Mancuso Trabia e tutte le persone che, di tanto in tanto, ci aiutano a condividere i post su Salvatore”. L'articolo Palermo: sorella ragazzo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

StraNotizie : Palermo: sorella ragazzo scomparso nel '92, 'sbalordita dal silenzio di chi sa' - _shinx7 : domani pomeriggio con mia sorella dobbiamo fare catania-palermo in auto, strada mai fatta, con il rischio di trovar… - Michela84083117 : Andate a guardare e cercate la verità su altri argomenti più importanti...tipo i 49 mln della lega oppure perché… -