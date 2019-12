Padova, paura in strada: auto infilzata dal guardrail, autista sfiorato ma salvo (Di martedì 31 dicembre 2019) L'episodio si consumato durante la notte tra lunedì e martedì nel territorio del comune di Albignasego, in Provincia di Padova. l'auto con alla guida una 28enne, per cause tutte ancora da accertare, ha sbandato finendo contro la barriera. La vettura ha impattato violentemente contro un guardrail che delimitava la carreggiata restando letteralmente infilzata. Leggi la notizia su fanpage

__EthelByrond__ : Sei solo una povera stronza che vuole fare la figa. Beh te lo dico io HAI UNA FACCIA CHE SEMBRI UN TRAVESTITO E DI… - CoESItalia : Nuovo Articolo: PAURA ALLA CROCE ROSSA di PADOVA – Furioso incendio provoca gravi danni e distrugge alcune ambulanze - _lyan_ : RT @Dania: La mattina da mia madre a Padova: tutte le finestre aperte, le valvole dei termosifoni al minimo, lei in maniche corte in cucina… -