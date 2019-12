Padova, neonato morto scosso dalla madre: l’ipotesi del blackout momentaneo (Di martedì 31 dicembre 2019) È ancora in stato confusionale e secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna non avrebbe tuttora realizzato come il suo piccolo Michele, di appena 5 mesi, non ci sia più. I fatti risalgono a più di una settimana fa quando, secondo quanto avanzato dalla difesa della donna, la madre avrebbe scosso il figlio con violenza senza rendersene conto a tal punto da provocargli un arresto cardiocircolatorio. morto il piccolo di 5 mesi, ok all’espianto degli organi Sono parse fin da subito gravissime le condizioni del piccolo bimbo di 5 mesi, violentemente scosso dalla madre 29enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo sembra stesse piangendo da circa 2/3 ore forse a causa di un dentino in procinto di spuntare quando, non riuscendo a farlo dormire, la madre in un momento di blackout avrebbe iniziato a scuoterlo, forse mentre lo stava cullando, provocandogli un ... Leggi la notizia su thesocialpost

Agenzia_Ansa : È morto il neonato scosso dalla madre a Padova. Il piccolo era in coma da una settimana. #ANSA - MuriellaFrisier : Padova, è morto il neonato scosso dalla mamma: donati i suoi organi - Grosiglioni : RT @Agenzia_Ansa: È morto il neonato scosso dalla madre a Padova. Il piccolo era in coma da una settimana. #ANSA -