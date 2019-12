Oroscopo Scorpione per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox (Di martedì 31 dicembre 2019) Si avvicina il nuovo anno e Paolo Fox ha rivelato l’Oroscopo per lo Scorpione del mese di gennaio 2020: vediamo nel dettaglio le previsioni delle stelle. Il nuovo anno si apre all’insegna della tensione per i nati sotto questo segno zodiacale. Sarà importante soprattutto a gennaio evitare gli scontri con Leone e Toro. L’inizio del 2020 sarà un po’ sottotono: non agite seguendo i pensieri che vi passano per la testa perché potreste scatenare discussioni con i colleghi o con le persone che vi stanno più a cuore. Per i rapporti di cuore non ammettete cedimenti e gli astri non aiutano le vostre curiosità. Oroscopo Scorpione per gennaio 2020 gennaio 2020 inizia in modo non troppo positivo per le persone nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione: l’Oroscopo di Paolo Fox invita ad evitare conflitti. Settimana per settimana andiamo ad analizzare i giorni ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : #Oroscopo Scorpione per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox - biondario : @jagghino secondo questo oroscopo, noi dello scorpione passiamo praticamente la vita a fare “fiki fiki” (cit. Gianni Drudi) - Heart_Hamal : RT @UomoUsato: Ecco quali sono, secondo l'oroscopo 2020, le migliori accoppiate sessuali per le Donne del Twitter Ariete:Con me Toro:Con m… -