Oroscopo Pesci per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox (Di martedì 31 dicembre 2019) Paolo Fox ha previsto le caratteristiche del mese di gennaio 2020 per il segno dei Pesci: qui tutti i dettagli relativi a sentimenti, impiego e salute. Oroscopo Pesci gennaio 2020 L’atmosfera nella vita affettiva sarà contaminata da allegria ed energia. Anche se si sta frequentando una persona da poco, ci potrebbero essere delle importanti novità. Nell’ambito lavorativo, il primo mese dell’anno sarà caratterizzato da concretezza, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Prima settimana di gennaio Con la Luna nel segno, ci sono ottime occasioni per affrontare e risolvere qualche contrasto presente a livello affettivo. Se bisogna parlare di questioni importanti, la giornata giusta è domenica 5 gennaio. Giornata in calo invece martedì 7 a causa della Luna dissonante che porta un po’ di agitazione. Buon periodo anche per il lavoro, che prosegue senza ... Leggi la notizia su notizie

