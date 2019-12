Oroscopo Paolo Fox gennaio 2020, segno per segno. Le previsioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Oroscopo 2020 Paolo Fox: le previsioni del mese di gennaio per tutti i segni dello zodiaco Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito in edicola oggi, dedicato allo zodiaco del primo mese del nuovo anno, sveliamo in questo articolo piccole indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di gennaio 2020, per ognuno dei dodici segni. A coloro che sono del Capricorno, con le sue previsioni dell’Oroscopo del mese di gennaio 2020 Paolo Fox consiglia di mantenere sempre la calma nel lavoro, mentre l’Acquario avrà Venere con sé e sarà carico di energia. Novità in vista, in amore, per chi è del segno dei Pesci, anche se sta frequentando una persona da poco tempo, mentre i nati Ariete si scrolleranno di dosso l’ansia e la tensione accumulate di recente. Paolo Fox, Oroscopo gennaio 2020: le previsioni astrologiche del mese di altri segni ... Leggi la notizia su lanostratv

