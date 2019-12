Oroscopo Paolo Fox del 31 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di martedì 31 dicembre 2019) L’Oroscopo di Paolo Fox del 31 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dello Scorpione sarà un Capodanno sereno, mentre per le persone dei Pesci sarà malinconico. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di martedì. Paolo Fox Oroscopo 31 dicembre da Ariete a Gemelli Ariete – Il 2020 sarà un anno pieno di iniziative ma anche molto fragile perché tutto ciò che avete in mente è in via di risoluzione. Tante sono le questioni in sospese e alcune compravendite risultano ferme. Tutta questa precarietà vi rendono pensierosi. Toro – Quest’ultima giornata del 2019 è interessante e siete pronti a fare grandi progetti per il vostro futuro. L’unico rischio è di non avere troppe persone che vi sostengono e dovete fare uno sforzo maggiore per convincerle. Gemelli – In questo fine anno, Giove lascia ... Leggi la notizia su kontrokultura

