Oroscopo Leone per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox (Di martedì 31 dicembre 2019) Paolo Fox ha reso noti i dettagli delle sue previsioni per l’Oroscopo di gennaio 2020 relativo al segno del Leone. Di seguito come saranno le giornate, settimana per settimana, di coloro che sono nati sotto questo segno. Oroscopo Leone gennaio 2020 Non è facile capire quello che accadrà nella prima parte del mese: non bisogna affrettare i giudizi ed è necessario rimandare qualsiasi tipo di prova. Per quanto riguarda l’amore, essendo Venere opposta il consiglio è quello di non essere troppo polemici: la seconda parte del mese sarà migliore della prima. Nell’ambito dell’amore si vivranno dei cambiamenti. Prima settimana di gennaio I primi giorni del nuovo possono riportare alla luce qualche problema sentimentale che va risolto al più presto. L’unica giornata positiva è quella di giovedì 2: grazie all’ottima Luna si avrà una bella carica e sarà possibile ... Leggi la notizia su notizie

