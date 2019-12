Oroscopo di Paolo Fox, 31 Dicembre: ecco cosa dicono le stelle (Di martedì 31 dicembre 2019) Siamo giunti alla fine di quest’anno. In un bilancio di pro e contro, possiamo dire addio al 2019. Per quel che riguarda l’Oroscopo, siamo pronti a sentire come si concluderà l’anno per ogni segno zodiacale. Sempre attraverso Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: ti senti responsabile verso genitori o figli, il che significa subire il peso delle preoccupazioni. Potresti stare teso anche per qualcosa rimasto appeso a lavoro. Non ci pensare e goditi la festa di oggi. Toro: qualunque cosa tu dica o faccia, avrai un esito positivo. Se hai organizzato una festa per stasera o devi partire, andrà tutto bene. Gemelli: chiudi l’anno nel migliore dei modi, anche dal punto di vista economico. Qualcuno infatti vedrà arrivare delle somme inaspettate. Il che migliora il tuo umore, anche se ti piace stare a casa. Cancro: molte sono le opposizioni, ma qualcosa di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

