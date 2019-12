Oroscopo del giorno. Il 31 dicembre si preannuncia una giornata di ‘fuoco’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Oroscopo dell’ultimo giorno dell’anno. Il 31 dicembre si annuncia una giornata di ‘fuoco’ e non solo per i festeggiamenti di mezzanotte. Ariete La Luna è in splendido trigono al vostro segno. Oggi siete caldi, socievoli, riscuotete successi e simpatie ovunque e con chiunque basterà solo uno sguardo, senza troppe parole. In serata conquiste a … L'articolo Oroscopo del giorno. Il 31 dicembre si preannuncia una giornata di ‘fuoco’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

