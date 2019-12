Oroscopo dei viaggi 2020: le mete fortunate per ogni segno zodiacale (Di martedì 31 dicembre 2019) Ariete - San PietroburgoToro - Praga Gemelli - ToledoCancro - Melbourne Leone - TokyoVergine - ParigiBilancia - Copenaghen Scorpione - AnkaraSagittario - TunisiCapricorno - Kuala LumpurAcquario - Santo DomingoPesci - NotoIl viaggio da fare nel 2020? È scritto nelle stelle: ogni segno zodiacale ha la sua meta fortunata, un posto nel mondo che quest’anno insieme a nuove scoperte può portare fortuna, amore, ma anche nuovi amici e denaro. Nella gallery sopra le trovate 12 mete «mistiche» dell’anno, suggerite dall’astrologo Massimo Giannone. Una destinazione per ogni segno zodiacale, frutto di calcoli astrogeografici: «L’astrogeografia – spiega Massimo Giannone – è una tecnica che in base a calcoli astrologici sulla fotografia dei pianeti nel giorno della propria nascita, latitudine e longitudine, studia il rapporto dell’uomo con lo spazio, aiutando a comprendere le ... Leggi la notizia su vanityfair

