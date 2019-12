Oroscopo Bilancia per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox (Di martedì 31 dicembre 2019) Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni segno per segno relative all’Oroscopo del mese di gennaio 2020: qui di seguito quelle della Bilancia, fatte tenendo conto delle categorie di amore, salute e lavoro. Oroscopo Bilancia gennaio 2020 Per tutti coloro che sono nati sotto questo segno zodiacale sarà un 2020 eccellente per rimettersi in pista nell’ambito lavorativo. In amore sarà necessario darsi da fare anche se si è convinti di stare bene da soli: in poco tempo ci si renderà conto avere al proprio fianco una persona sarà importante. Prima settimana di gennaio Con la Luna in opposizione, il mese non comincia benissimo dal punto di vista amoroso: non tutto andrà per il verso giusto e alcune cose verranno rese più difficili. Domenica 5 gennaio sarà però una giornata di recupero e per chi cerca l’amore è il momento giusto per agire. Nel lavoro l’animo è agitato, ... Leggi la notizia su notizie

