Oroscopo Acquario per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox

Come sarà gennaio 2020 per i nati sotto il segno dell'Acquario lo ha reso noto Paolo Fox svelando le previsioni relative al suo Oroscopo. Qui i dettagli analizzando le categorie di amore, lavoro e salute.

Oroscopo Acquario gennaio 2020

Con Venere in questo segno, gli Acquario saranno carichi di energia e pronti ad intraprendere ogni avventura, anche professionale, che possa sollecitare la propria attenzione. In amore si è indaffarati nel tentativo di capire ciò che sta intorno. Bisogna comunque approfittare per darsi da fare e tirare fuori le proprie speranze perché potrebbe presentarsi una persona con il cuore in mano.

Prima settimana di gennaio

Emozioni importanti in campo amoroso con giornate valide per le relazioni interpersonali: peccato che ogni tanto si è distratti dal denaro. Attenzione però a domenica 5 gennaio in cui potrebbero verificarsi piccoli distacchi.

