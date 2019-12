Nuova discarica rifiuti a Roma, cittadini contro la Raggi (Di martedì 31 dicembre 2019) Due ore dopo l'indicazione da parte del Campidoglio del possibile sito dove allestire una discarica di servizio nel territorio cittadino, a Monte Carnevale nel Municipio XI, cittadini ed istituzioni sono gia' pronti ad opporsi con decisione alla scelta della giunta M5s. Sei anni dopo la chiusura della mega-discarica di Malagrotta, che per quasi 50 anni ha raccolto buona parte dei rifiuti prodotti nella capitale, la scelta della giunta M5s e' caduta infatti su un'area, delle ex cave, posizionate a meno di 10 chilometri dal vecchio invaso, sempre nel territorio della Valle Galeria. La protesta e' gia' partita sui gruppi social della zona, con i cittadini che anche dopo la chiusura di Malagrotta non hanno mai smesso di chiedere al Campidoglio la bonifica ambientale della zona, a partire dai rischi per le falde acquifere. L'approssimarsi del Capodanno non ferma l'organizzazione di una ... Leggi la notizia su ilfogliettone

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, il Comune indica Monte Carnevale come area dove far nascere la nuova discarica cittadina - fattoquotidiano : RIFIUTI #ROMA Il Comune ha rivelato dove sorgerà la nuova discarica LEGGI: - GiovyDean : RT @Soppressatira: Caos rifiuti a Roma, individuata una nuova discarica alle porte di Fiumicino. Per far vedere ai turisti appena atterrati… -