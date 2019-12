Nuova discarica di Roma. Scontro nel M5S. Salvini: «Che il 2020 porti ai romani un nuovo sindaco» (Di martedì 31 dicembre 2019) La discarica di Roma non sarà a Tragliatella. Festeggiano i manifestanti del quartiere, riunitisi in un sit-in in piazza del Campidoglio per protestare proprio contro quell’ipotesi, dopo che la Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune, ovvero la discarica di servizio per la città, l’area di Monte Carnevale, nel Municipio XI nella Valle Galeria. L’intesa Raggi-Zingaretti La Regione, tra le altre cose, disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, una serie lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia. Lo dicono Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta: in sostanza si tratta di un’intesa formata dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi e dal segretario dem e governatore laziale Nicola Zingaretti. ... Leggi la notizia su open.online

