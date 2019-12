Notte di San Silvestro: Samoa e Kiribati le prime a celebrare l’arrivo del 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Le isole di Samoa e Kiribati saranno le prime al mondo a celebrare il 2020, trovandosi a occidente della Linea internazionale del cambio di data che attraversa l’Oceano Pacifico. Nel 2011 Samoa ha cambiato il proprio fuso orario a occidente della Linea internazionale del cambio di data, nel tentativo di alimentare il turismo, anticipando di un’ora il Capodanno rispetto alla Nuova Zelanda.L'articolo Notte di San Silvestro: Samoa e Kiribati le prime a celebrare l’arrivo del 2020 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

SkyTG24 : 'La logica del mondo è dare per avere', mentre l'amore di Dio è 'un dono che arriva gratis', le parole di… - olivar : RT @Virginia_Reggl: +++ALLA CITTADINANZA+++ Per la notte di San Silvestro la metro sarà in funzione fino alle ore 2.30 notturne, ma non fe… - VittorioCocive1 : Felice notte di San Silvestro 2019! -