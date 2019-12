NoTav, arrestata l’attivista 73enne Nicoletta Dosio: si infiamma la Val di Susa (Di martedì 31 dicembre 2019) Di ieri la notizia di un arresto che torna ad infiammare gli ambienti No Tav, in Val di Susa. Un arresto che non passa in sordina quello di Nicoletta Dosio, uno dei volti storici della battaglia No Tav. NoTav, arrestata Nicoletta Dosio “Questo è un avvertimento per tutti, questo è il trattamento che il regime riserva a chi osa alzare la testa, anche a 73 anni“, si legge in didascalia al video dell’arresto di Nicoletta Dosio pubblicato su uno dei canali ufficiali No Tav. Nella giornata di ieri infatti, la 73enne da sempre esponente della lotta contro la Torino-Lione in Val di Susa, è stata raggiunta dai carabinieri che hanno proceduto con l’arresto nei suoi confronti, condannata in ultima battuta ad un anno di galera per una manifestazione, si legge su Ansa, che ebbe luogo nel 2012. La Dosio infatti era già stata condannata per violenza privata e interruzione di pubblico servizio ... Leggi la notizia su thesocialpost

