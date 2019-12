Non solo Rihanna, le popstar che hanno lasciato finire il 2019 senza rilasciare singoli dai prossimi album (Di martedì 31 dicembre 2019) Il suo è il caso più clamoroso, visto che aveva promesso di rilasciare nuova musica entro l'anno in più di un'occasione, ma Rihanna non è la sola ad aver lasciato il pubblico a bocca asciutta in questo 2019. L'anno è finito e la popstar barbadiana, il cui ultimo album risale al 2016, non ha pubblicato nemmeno un singolo apripista del successore di ANTI, sebbene Universal Music avesse in programma di rilasciare l'intero album nel terzo trimestre di quest'anno. Come lei, altre popstar che stanno lavorando ai prossimi dischi in studio si sono ben guardate dal far uscire qualche accenno di nuova musica in questo 2019. Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Demi Lovato ed altri grandi nomi della scena mondiale hanno deluso le aspettative di quanti speravano nell'apertura delle loro nuove ere discografiche in questi ultimi mesi dell'anno, rimandando tutto al 2020. Ecco alcune delle popstar che, ... Leggi la notizia su optimaitalia

