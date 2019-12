“Non so cosa mi riserverà il 2020”. Emma Marrone, le sue parole di fine anno sono da pelle d’oca (Di martedì 31 dicembre 2019) Si chiude un anno difficile per Emma Marrone. La cantante salentina che ha trovato il successo grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha avuto dei problemi di salute piuttosto seri e si è dovuta sottoporre a un intervento. Emma Marrone ha dovuto anche annullare alcuni concerti ma la salute viene prima di tutto. E Emma è una determinata, che non si arrende. E anche di fronte alle difficoltà ha guardato sempre avanti. “Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, aveva scritto ai suoi fan quando ha annunciato loro che per un po’ sarebbe stata lontana dalla musica e da tutto. Poi, come aveva promesso, è tornata più forte di prima. Dopo l’intervento Emma ha postato la foto del braccialetto dell’ospedale e ha scritto: “È stata dura…ma è andata!”. Poi ha spiegato ai fan che aveva bisogno di un po’ di tempo per tornare in pista. “Ho bisogno del tempo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

