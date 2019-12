No Tav, Nicoletta Dosio è una primavera che non si può fermare (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ fine luglio 2019 quando, per la prima volta, arrivo a Venaus, Festival Alta Felicità. E non so cosa aspettarmi. Entri in questa valle dove anche le montagne, di qua e di là, ti guardano con sospetto e più avanzi e più si avvicinano e stringono. Migliaia di giovani campeggiano. Io sono lì per raccontare la storia di Vittorio Arrigoni e c’è anche Egidia Beretta, la madre. Il via vai di tutti è incessante, sul palco si alternano interventi, quando è il mio turno mi cambio in camerino (dietro i bagni chimici, in un boschetto, al riparo da coppiette che pòmiciano e gruppetti che parlano). Vedo ogni sorta di persona, là una nonnina che attraversa il campo, sottovento alla carne alla griglia, spingendo il passeggino con nipotino, laggiù Luca Mercalli che ribatte alle opinioni di chi lo ascoltava prima, magliette fiere come quella di Carola Rackete. Motivi per farsi prendere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

