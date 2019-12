No Tav, arrestata la pasionaria 73enne Nicoletta Dosio: non ha chiesto misure alternative (Di martedì 31 dicembre 2019) No Tav, arrestata la pasionaria 73enne Nicoletta Dosio Nicoletta Dosio, 73 anni, e storica esponente della lotta No Tav è stata arrestata a Bussoleno, in Val di Susa. Condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una manifestazione del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus, la 73enne non ha chiesto misure alternative. “Non mi pento di nulla. Non ho paura e sarei pronta a occupare di nuovo la strada. Vengano pure”, aveva detto la donna, alle spalle circa duecento evasioni dagli arresti domiciliari. Per oltre un’ora decine di No Tav, scesi in strada, hanno bloccato l’auto dei carabinieri, con l’anziana a bordo. “Speravate di fare questa porcata di nascosto tra Natale e Capodanno”, hanno urlato ai militari tra insulti e sfottò. Sui social, la consigliera regionale M5s Francesca Frediani dice di provare ... Leggi la notizia su tpi

