Nintendo, Sony e Microsoft a confronto sui costi effettuati per gli spot commerciali: chi ha vinto? (Di martedì 31 dicembre 2019) ispot.tv ha pubblicato un'analisi dei costi utilizzati da parte di Nintendo, Sony e Microsoft, nel marketing e nelle pubblicità commerciali andate in onda in TV.Secondo il rapporto, l'industria nel suo complesso ha speso 319,6 milioni di dollari in pubblicità televisive, con un calo di quasi il 15% rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, anche i numeri degli spettatori sono diminuiti, con un calo di circa il 27 percento. Detto questo, i numeri risultano comunque alte per le società, in particolare per Nintendo.Il rapporto indica infatti che la major di Kyoto ha speso 46 milioni di dollari in pubblicità, focalizzandosi su Switch e su titoli esclusivi come Pokémon Spada e Scudo. Il risultato è che i soldi sono stati spesi efficacemente, nonostante sia Sony che Microsoft abbiano speso oltre il doppio. Sony è stata la società a contribuire maggiormente, con 108 milioni di dollari ... Leggi la notizia su eurogamer

