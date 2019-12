Nikki, la profezia catastrofica della sensitiva delle star: “Nel 2020 terremoto devastante a Roma” (Di martedì 31 dicembre 2019) La profezia della sensitiva Nikki per il 2020: “terremoto devastante a Roma ed eruzione del Vesuvio” Un quadro disastroso quello tratteggiato da Nikki, la sensitiva delle star particolarmente nota negli Stati Uniti, che ha reso pubbliche le sue previsioni per il 2020. Tra terremoti devastanti e vulcani che eruttano, il nuovo anno si può definire davvero catastrofico, almeno a sentire le profezie di Nikki. Secondo la sensitiva, infatti, il 2020 sarà drammatico per il mondo intero e in particolare per l’Italia. La donna ha annunciato eventi disastrosi a livello globale come la Casa Bianca in fiamme, una breve terza guerra mondiale, un orso che ucciderà una star del cinema, l’esondazione del Mississippi e persino rischi di salute per il Papa. Le previsioni sono però particolarmente drammatiche per il nostro Paese. Nikki parla di nuove gravi inondazioni a Venezia, ... Leggi la notizia su tpi

